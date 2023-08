Caro benzina | in Italia prezzi medi tra i più alti d’Europa | peggio di noi solo i Paesi nordici

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il prezzo dei carburanti è salito in tutta Europa, ma tra i maggioriè l’la maglia nera. È quanto emerge della mappa dellee messe a punto da cargopedia.it ed elaborata da LaPresse. Al 17 agosto nel nostro Paese lain modalità self service sulla rete autostradale supera laa di 2 euro al litro (2,019) con il diesel che la segue a breve distanza (1,928). Una cavalcata che prosegue da 17 giorni di fila, esplosa simbolicamente con il caso della stazione di servizio di Villoresi ovest (sulla A8) dove a Ferragosto si è arrivati a oltre 2,7 euro al litro.di noi fanno quasi soltanto i: al primo posto perin Europa c’è l’Islanda con 2,142 euro al litro, seguita ...

aveva chiesto l'intervento della Guardia di Finanza sulla vicenda della benzina venduta a oltre 2,7 euro al litro in una stazione di servizio sull'autostrada A8 Varese - Milano.

