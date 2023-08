Caro affitti | Milano la più costosa | una camera costa 626 euro La classifica delle città

(Di giovedì 17 agosto 2023)resta ladove glicamere agli studenti universitari sono i più alti d’Italia. Una singolain media 626al mese (+1% rispetto al 2022). Segue Bologna (482, +8%), che per la prima volta sorpassa Roma, stabile a 463. In quarta posizione c’è Firenze con i suoi 435. A Modena e Bergamo glisono rispettivamente di 412 e di 411. Sopra i 400anche Padova (404) e Verona (401). Poco al di sotto di questa cifra, chiudono la top 10 Venezia (396) e Brescia (385). I dati sono stati raccolti nell’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, società di Immobiliare.it. Diversa la situazione ...

Tende davanti al Politecnico, progetti (futuri) del Comune, occupazioni . Nonostante le proteste contro ildegli ultimi mesi, Milano resta la città più cara d'Italia. Lo rivela un rapporto di di Immobiliare.it secondo cui gli studenti e i lavoratori fuori sede sborsano in media 626 euro al ...

In quarta posizione c’è invece Firenze con i suoi 435 euro. Quasi appaiate Modena e Bergamo, 412 euro e 411 euro rispettivamente. Superano, appena, la soglia dei 400 euro anche Padova e Verona (404 ...Milano frena leggermente la corsa verso il caro affitti per gli studenti universitari ma è ancora la città più costosa d'Italia con 626 euro per una camera ...