Caro affitti | Milano la città più cara per gli studenti | dove conviene trasferirsi

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tende davanti al Politecnico, progetti (futuri) del Comune, occupazioni. Nonostante le proteste contro ildegli ultimi mesi,resta lapiùd’Italia. Lo rivela un rapporto di di Immobiliare.it secondo cui glie i lavoratori fuori sede sborsano in media 626 euro al mese per una stanza singola. Si tratta di un incremento dell’1% rispetto allo scorso anno (una leggera frenata dei rincari sugli alloggi), riconducibile all’aumento dell’offerta (+36%), pur conservando una crescita della domanda del 15%. La variazione annuale, nel capoluogo lombardo, aumenta se si considera il caso di una stanza doppia. Il prezzo è più basso, la media è di 348 euro, ma l’aumento è dell’8% rispetto al 2022. Nella classifica dellepiù care per i ...

Tende davanti al Politecnico, progetti (futuri) del Comune, occupazioni . Nonostante le proteste contro ildegli ultimi mesi, Milano resta la città più cara d'Italia. Lo rivela un rapporto di di Immobiliare.it secondo cui gli studenti e i lavoratori fuori sede sborsano in media 626 euro al ...ROMA In questa edizione: -, Milano e Bologna le più care - Friuli, due finanzieri muoiono durante una scalata - Cuneo, uccide a coltellate il padre e l'amico - ThyssenKrupp, l'Ad inizia a scontare la pena in ...In Italia lo sviluppo immobiliare è fermo da anni e questo aumenta la probabilità di trovarsi ad affrontare, nel medio periodo, un nuovolegato alla scarsità di offerta destinata ai ...

Caro-affitti, Milano al top: una camera per gli studenti costa 626 euro TGCOM

In quarta posizione c’è invece Firenze con i suoi 435 euro. Quasi appaiate Modena e Bergamo, 412 euro e 411 euro rispettivamente. Superano, appena, la soglia dei 400 euro anche Padova e Verona (404 ...Milano frena leggermente la corsa verso il caro affitti per gli studenti universitari ma è ancora la città più costosa d'Italia con 626 euro per una camera ...