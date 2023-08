Caro affitti | Milano è la città più costosa per gli studenti Poi Bologna e Roma – La classifica

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il prezzo deglidelle camere aglifrena a, ma il capoluogo lombardo resta comunque lain cui un universitario spende mediamente di più per poter dormire senza compagni di stanza. Il costo medio – secondo il rapporto di Immobiliare.it Insights – è di 626 euro, in aumento dell’1 per cento rispetto al 2022. Un distacco ampio rispetto a, dove il prezzo è aumentato dell’8% salendo a 482 euro. Al terzo posto c’è invececon 463 euro, stabile nel confronto con lo scorso anno. In quarta posizione c’è Firenze con i suoi 435 euro. Si spendono più di 400 euro al mese anche a Modena e Bergamo, rispettivamente con 412 e 411 euro di prezzo medio, nonché Padova e Verona (404 euro e 401 euro, rispettivamente). Tra le diecipiù care anche ...

Leggi Anche Jesolo, la casa - vacanze al mare è già occupata: due famiglie truffate, in fumo la caparra da 600 euro Leggi Anche, a Milano nuova protesta della studentessa in tenda: 'L'ex ospedale militare diventi studentato' I costi per le camere doppie Diversa la situazione se si vanno a esaminare i prezzi del ...In Italia lo sviluppo immobiliare è fermo da anni e questo aumenta la probabilità di trovarsi ad affrontare, nel medio periodo, un nuovolegato alla scarsità di offerta destinata ai ...In Italia lo sviluppo immobiliare è fermo da anni e questo aumenta la probabilità di trovarsi ad affrontare, nel medio periodo, un nuovolegato alla scarsità di offerta destinata ai ...

Caro affitti per le stanze singole: per studiare a Milano servono 626 euro Avvenire

Milano resta la città dove gli affitti delle camere agli studenti universitari sono i più alti d'Italia. Una singola costa in media 626 euro al mese (+1% rispetto al 2022). Segue Bologna (482 euro, +8 ...Il nostro Paese ha registrato un incremento dello 0,5% nei prezzi degli affitti a luglio rispetto al mese precedente, secondo le recenti rilevazioni dell’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliar ...