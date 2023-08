“Cari gay | voi non siete normali | fatevene una ragione” | bufera sul generale Vannacci

In un passaggio, il generale ha scritto: "omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione! ". La normalità per Vannacci è l'eterosessualità, ma ormai è tutta colpa della lobby...omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!", si legge nel testo. La vicenda, ... Gli attacchi agli omosessuali Sui diritti delle coppie, per l'autore "non normali", parla di ...omosessuali, non siete normali, fatevene una ragione". È solo una delle tante sparate di stampo ... Se a voi tutto sembra normale, invece, è colpa delle trame della lobbyinternazionale". Il ...

Da “cari omosessuali, normali non lo siete” a “rivendico il diritto all’odio”, sono diverse le affermazioni messe nero ...Un libro in cui vengono attaccati gli omosessuali, le femministe, i migranti irregolari e gli ambientalisti. Lo ha firmato e autoprodotto Roberto Vannacci, un generale dell'esercito, già a capo della ...