Cari gay | non siete normali Bufera sul libro del generale Vannacci

Nel libro autoprodotto 'Il mondo al contrario', l'attuale comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze attacca 'la dittatura delle minoranze'. L'Esercito prende le distanze, il sindaco ...omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!", punto esclamativo incluso casomai non si fosse capita l'assertività. E poi, attacchi al femminismo, all'ambientalismo, ai clandestini " ......scopriamo che la libertà è concessa solo a coloro che sono attivamente in una partnership (o ... O Alps del 2012, su persone che gestiscono un'attività in cui impersonano idefunti dei loro ...

Arisa nella bufera: "Non sarò al pride, mi hanno consigliato di non venire" RaiNews

Il testo autoprodotto da Roberto Vannacci, già capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, attacca ...Nel libro autoprodotto 'Il mondo al contrario', l'attuale comandante dell’Istituto Geografico Militare di Firenze attacca "la dittatura delle minoranze". L’Esercito prende le distanze, il sindaco Nard ...