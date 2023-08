(Di giovedì 17 agosto 2023) Ancora oggi, leggendo i commenti degli insegnanti ad i post di OrizzonteScuola leggo che c'è chi si lamenta di non riuscire a bocciare perché, copio e incollo, per migliorare "bisognerebbel'...

... come lamentano in molti, genitori, alunni e gli stessi, le conoscenze "Il voto va abolito. È causa di malessere, viene utilizzato come una clava. Occorre convergere rapidamente verso la ...... parlare, confrontarsi e continuare l'esplorazione insieme ad esperti,universitari, ...e si concretizzerà inoltre con un'estensione di - Paesaggi - che continuerà a parlare dei temial ...... La Gazzetta di Modena ipotizza che vi siano gli affitti troppoa Modena e così in 80 - ... Sempre il quotidiano ricorda che "dal punto di vista del contratto, iche accettano il ...

“Cari docenti, con l’autoritarismo rischiate il burn out. Bisogna cambiare metodo, iniziamo con l’abolire i voti”. INTERVISTA al Dirigente Paolo Fasce Orizzonte Scuola

Il tema non è una novità. La vecchia generazione attacca la nuova sul tema lavoro. «Cosa fai un giorno intero su Facebook, vai a lavorare». Stavolta il ...Affitti troppo cari a Modena e così in 80 - residenti in altre regioni - rifiutano il posto come docente di sostegno nelle scuole primarie della provincia. Lo denuncia la Gazzetta di ...