(Di giovedì 17 agosto 2023) Siamo quasi in dirittura d’arrivo. Mancano pochi giorni all’avvio del nuovo anno scolastico. Ma come sarà questo avvio e quale anno scolastico ci dobbiamo attendere? Ne parliamo con un autorevolescolastico, il prof.Scuola autore del famoso “Giuro di dire tutta la verità. Dialogo a più voci dal mondo dell'istruzione” e di “A scuola di Sudoku. Storia, tecniche di soluzione, suggerimenti didattici”.scolastico dell’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “Nautico San Giorgio” e “Nautico Cristoforo Colombo” di Genova. L'articolo .

... parlare, confrontarsi e continuare l'esplorazione insieme ad esperti,universitari, ...e si concretizzerà inoltre con un'estensione di - Paesaggi - che continuerà a parlare dei temial ...... La Gazzetta di Modena ipotizza che vi siano gli affitti troppoa Modena e così in 80 - ... Sempre il quotidiano ricorda che "dal punto di vista del contratto, iche accettano il ...C'è chi è più pacato e costruttivo nel commento:'genitori il vostro ruolo non ve lo toglie ... Raramente ho trovato genitori alleati dei'. Diversi anche i commenti positivi, in cui anzi ...

“Cari docenti, con l’autoritarismo rischiate il burn out. Bisogna cambiare metodo, iniziamo con l’abolire i voti”. INTERVISTA al Dirigente Paolo Fasce Orizzonte Scuola

Il tema non è una novità. La vecchia generazione attacca la nuova sul tema lavoro. «Cosa fai un giorno intero su Facebook, vai a lavorare». Stavolta il ...Affitti troppo cari a Modena e così in 80 - residenti in altre regioni - rifiutano il posto come docente di sostegno nelle scuole primarie della provincia. Lo denuncia la Gazzetta di ...