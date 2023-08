Carceri | Ruffino Az | ' caserme sono finta soluzione a dramma vero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Da qualche tempo si assiste a uno strano fenomeno per cui in presenza di un'emergenza sociale si finisce per indicare nelledismesse laal problema. È successo per gli immigrati quando i centri di accoglienza erano sovraffollati, ma è successo per le residenze universitarie che mancano o per i nuclei famigliari in cerca di abitazione. Ogni volta si alza qualche politico, locale e nazionale, e pronuncia le parole magiche: utilizziamo ledismesse". Così Daniela, deputata di Azione. "Si finge di non sapere o proprio si ignora - prosegue - che una caserma non diventa un carcere o una residenza universitaria nel giro di una nottata. E poi, si è stimato qual è il fabbisogno di personale una volta trasformate lein stabilimenti di pena? ...