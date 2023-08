Carburanti | Zaffini Fdi | ' accise servono per tagliare cuneo fiscale e sostenere famiglie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Forse Osvaldo Napoli si sopravvaluta e ritiene di essere più competente della stessa agenzia Fitch nel dare giudizi all'Italia. E invece proprio ieri Fitch ha promosso la nostra Nazione, e quindi l'operato del governo Meloni, mentre gli altri Paesi Ue sono stati declassati. Sarebbe ora che se ne facesse ragione. E così pure il senatore Misiani, per il quale il ministro Urso sarebbe fuori dalla realtà. La realtà, piuttosto, è che proprio grazie al ministro Urso e alle politiche messe in campo dal governo l'Italia sta tenendo testa a chi è ancora convinto che la nostra Nazione possa essere trattata come terra di conquista. Lesulla benzinaperila favore dei salari più bassi e ale...