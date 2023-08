(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Il prezzo deiè alle stelle. In campagna elettorale Meloni e Salvini promettevano solennemente il taglio delle accise. Glifatti dalsi sono dimostrati sbagliati. Con le bugie non si va da nessuna parte. Servono immediatistrutturali”. Così su Twitter Stefano, deputato del Partito democratico e segretario di presidenza della Camera. L'articolo CalcioWeb.

Carburanti. Vaccari (Pd) , dal governo interventi sbagliati Agenparl

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Il prezzo dei carburanti è alle stelle. In campagna elettorale Meloni e Salvini promettevano solennemente il taglio delle accise. Gli interventi fatti dal governo si sono ...Continua la cavalcata del prezzo della benzina, che in autostrada in modalità self service arriva a una media di 2,019 euro al litro. Questo quanto si evince ...