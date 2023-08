Carburanti | Napoli Az | ' Urso si autodenuncia | caro benzina colpa dello Stato'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Il ministro Adolfo, sicuramente ispirato da buone intenzioni, nel tentativo di rassicurare gli automobilisti sul prezzo deiha ammesso che il loro costo in Italia è più basso che in altri Paesi europei ma il costo per gli automobilisti è a livelli stratosferici è perdelle accise., in sostanza, ha indicato nella voracità del fisco la causa principale dellaa 2,77€ al litro. Di quella cifra, la metà finisce nelle casse dell'erario. Anzi, qualcosa in più perché sulle accise, che sono una tassa, si paga anche l'Iva al 20%. Proprio così: gli automobilisti pagano la tassa sulla tassa". Lo dichiara Osvaldo, della segreteria di Azione, che poi aggiunge: "Se le cose stanno così, e cosi stanno perché a dirlo è il ministro, ...

Primo giorno di obbligo di esposizione del prezzo medio deinei distributori, 1 agosto ... come la A1 Milano -e la A14 Bologna - Taranto . Ma anche A2 Salerno - Reggio Calabria ......più preziosa) e relegato a mera "stazione di servizio" per rifornimento di, è ...utilizzare per giustificare un insediamento che in tanti non vogliono dal momento che altre Città come......più preziosa) e relegato a mera "stazione di servizio" per rifornimento di, è ...utilizzare per giustificare un insediamento che in tanti non vogliono dal momento che altre Città come...

Ultimo'ora: Carburanti: Napoli (Az), 'Urso si autodenuncia, caro ... La Svolta

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Il ministro Adolfo Urso, sicuramente ispirato da buone intenzioni, nel tentativo di rassicurare gli automobilisti sul prezzo dei carburanti ha ammesso che il loro costo in ...I rincari dei prezzi alle pompe di benzina continuano ad animare il dibattito politico. Il governo continua a insistere sull’efficacia delle misure introdotte – in particolare l’obbligo di esporre i p ...