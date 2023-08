(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "I costi deicontinuano a salire e dalnessuna soluzione concreta. Un prevedibile flop esporre i cartelli con il prezzo medio. Intanto a perderci sono ancora e sempre le tasche degli italiani. Dov'è ildelleerano all'?". Così Mariolina, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama.

Carburanti: Castellone (M5s), 'dov'è taglio accise promesso quando governo era opposizione' La Gazzetta del Mezzogiorno

