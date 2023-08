Carabinieri Benevento | 2 persone arrestate durante un controllo

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Azioni incisive dei: Due individui fermati in un’operazione straordinaria per garantire la sicurezza sul territoriola scorsa notte, in seguito a segnalazione al 112, idel Nucleo Radiomobile di, coadiuvati da militari di San Giorgio del Sannio, sono intervenuti a San Nicola Manfredi per una lite domestica. Sul posto, anche il personale del 118 che assisteva una donna incinta colpita dal compagno, si constatava che quest’ultimo era già sottoposto a divieto di avvicinamento dall’AG dinel 2022. Dopo accertamenti, veniva arrestato e posto agli arresti domiciliari. Idella Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un servizio distraordinario del territorio per ...