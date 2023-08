Cape Fear | un bel remake ma De Niro non vale Mitchum

(Di giovedì 17 agosto 2023)IL PROMONTORIO DELLA PAURA Rete 4 ore 21.25 Con Robert De, Nick Nolte e Jessica Lange. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 1991. Durata. 2 ore LA TRAMA Cady (De) è uno psicopatico che s'è fatto (meritatamente) 14 anni in carcere. Ma lui dà la colpa al suo avvocato d'allora che lo difese blandamente. Perciò quando esce si mette a perseguitare il leguleio, minaccia la sua famiglia, specie la figlia adolescente. Non riuscendo a farsi proteggere dalla polizia, l'avv. si trasferisce coi suoi in una località costiera difficile a trovare. Ma il pazzoide li raggiunge anche lì. Ferocissima resa dei conti. PERCHE' VEDERLO Perché Scorsese pur rifacendo una vecchia cosa (un thriller con Gregory Peck e Robertdel 1962) ci mette l'impegno e l'inventiva ...

Gli anni '80 e '90 lo vedono protagonista in una serie di film indimenticabili, tra cui 'Quei bravi ragazzi' (1990), 'Cape Fear - Il promontorio della paura' (1991) e 'Casinò' (1995), dimostrando una ...... 'Il Padrino Parte II' (1974) , 'New York, New York' (1977), 'Il Cacciatore' (1978), 'C'era una volta in America' (1984), 'The Mission' (1986), 'Angel's Heart' (1987), 'Uno di noi' (1990)

Scritto da Wesley Strick e diretto da Martin Scorsese nel 1991, " Cape Fear - Il promontorio della paura " è il remake dell'omonimo thriller del 1962 diretto da J. Lee Thompson.