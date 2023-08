Cape Fear – Il promontorio della paura | trama | cast e streaming del film su Rete 4

(Di giovedì 17 agosto 2023)– Ilè ilin onda questa sera, 17 agosto 2023, alle ore 21.20 su4. Si tratta di undel 1991 diretto da Martin Scorsese con protagonisti Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis. Ilè un remake de Ildi J. Lee Thompson (1962). Vediamo insieme lae ilIl feroce e sadico detenuto Max Cady (Robert De Niro) ha un solo obiettivo: ottenere la scarcerazione e vendicarsinegligenza dell’avvocato Sam Bowden (Nick Nolte), a cui attribuisce la colpa per la pena ricevuta a seguito di un processo per stupro. ...

- Il promontorio della paura è il film del 1991 diretto da Martin Scorsese che va in onda questa sera alle 21.21 su Rete 4. Si tratta in realtà del remake del film del 1962 diretto da J. Lee ...La tv italiana lo fa trasmettendo, nel giorno del suo compleanno, alcuni dei migliori film della sua strepitosa carriera, come- Il promontorio della paura , thriller perverso e mozzafiato ...(Thriller) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Joe Don Baker, Illeana Douglas, Fred Dalton Thompson, ...

“Cape Fear – Il promontorio della paura”: cast, trama e trailer Tv Sorrisi e Canzoni

Cape Fear - Il promontorio della paura è una pellicola che tutti ricordiamo grazie all'interpretazione di Robert De Niro, diretto da Martin Scorsese. Ma il regista, all'inizio, non era così sicuro di ...Tutte le curiosità da conoscere su Cape Fear-Il promontorio della paura, film thriller del 1991 diretto da Martin Scorsese e con protagonista Robert De Niro ...