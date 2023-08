Cape Fear | ecco perché Martin Scorsese accettò di fare il film con De Niro

a a aIL PROMONTORIO DELLA PAURA Rete 4 ore 21.25 Con Robert De Niro, Nick Nolte e Jessica Lange. Regia di Martin Scorsese. Produzione USA 1991. Durata. 2 ore LA TRAMA Cady (De Niro) è uno ...Gli anni '80 e '90 lo vedono protagonista in una serie di film indimenticabili, tra cui 'Quei bravi ragazzi' (1990), '- Il promontorio della paura' (1991) e 'Casinò' (1995), dimostrando una ...... 'Il Padrino Parte II' (1974) , 'New York, New York' (1977), 'Il Cacciatore' (1978), 'C'era una volta in America' (1984), 'The Mission' (1986), 'Angel's Heart' (1987), 'Uno di noi' (1990), ''...

Cape Fear - Il promontorio della paura: il film di Scorsese con Robert De Niro stasera su Rete 4 La Gazzetta dello Sport

Tutte le curiosità da conoscere su Cape Fear-Il promontorio della paura, film thriller del 1991 diretto da Martin Scorsese e con protagonista Robert De Niro ...Robert de Niro, nato a New York il 17 agosto 1943, compie 80 anni. E a New York, precisamente a Greenwich Village, festeggera' il suo compleanno piu' ...