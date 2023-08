Cannibal Holocaust al cinema | dove vederlo

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 17 agosto 2023)torna alil 16 agosto in anteprima e il 21 agosto. Il cult movie diretto da Ruggero Deodato si appresta a colonizzare le sale italiane e donarci qualche brivido di fine estate. Il film invaderà le sale in versione integrale restaurata e sarà distribuito da Cat People. Crudele, estremo, esplicito, agghiacciante e rivoltante,è un titolo cruciale nella storia delhorror e non solo.vedere il film? Al link di seguito, è possibile consultare l’elenco delle sale che proietteranno. Il film vietato ai minori arriverà nelle sale italiane in versione integrale restaurata e sarà distribuito in anteprima il 16 agosto e, poi, il 21 agosto da Cat People. Può un film che ...