(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “Finalmente sila. Inperò, mica in. Il governo tedesco ha infatti dato il via libera a un disegno di legge perre la, che sarà votato dal Parlamento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Una legge che rappresenta ‘una svolta rispetto alle fallimentari politiche proibizioniste', ha detto il ministro della Sanità Lauterbach. Lotta alla mafia, consumo consapevole,llo delle sostanze per la salute dei cittadini, più introiti per lo Stato e meno per la criminalità organizzata. Questo vuol direre, cosa c'è da capire?". Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa, Riccardo. "+Europa è il partito che in questi anni ha ...

...si fa uno spinello o beve una tisana a base diper rilassarsi. Ma come si fa'. 'È lei che ha detto che se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia', ribatte Donato. 'Certo - risponde- ...Poco prima era andato in scena lo scontro tra Riccardodi +Europa e la parlamentare Francesca Donato, rispettivamente favorevole e contraria alla legalizzazione della. Alla dottoressa, ...Nel "Si&No" del Riformista spazio al dibattito su una delle grandi questioni del nostro tempo: bisogna legalizzare laFavorevole il Segretario di +Europa Riccardo, che attraverso l'analisi di numeri e dati legati al consumo di marijuana in Italia, riflette sul concetto di democrazia liberale e sulle ...

Cannabis: Magi, ‘Germania legalizza contro mafie, l’Italia’ Il Sannio Quotidiano

L'immunologa è intervenuta nel programma "In Onda Estate" dove ha espresso una posizione molto progressista verso la legalizzazione delle droghe leggere ...Scontro vivace a In Onda Estate (La7) tra il segretario di +Europa Riccardo Magi e l’europarlamentare Francesca Donato, ex leghista e presidente nazionale del partito fondato da Totò Cuffaro, Democraz ...