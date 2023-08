Canarie | incendio a Tenerife | in cenere 2 600 ettari

Questoè probabilmente il più complicato che abbiamo avuto allealmeno negli ultimi 40 anni", ha dichiarato il presidente del governo dell'arcipelago, Fernando Clavijo, in una ...È divampato nella notte tra il 15 e il 16 agosto, tra le autostrade Los Loros e Los Brezos, ed è ancora in corso. Tenerife è in fiamme . Unsta bruciando la più grande isola delle, in Spagna. Con un perimetro ventidue chilometri, ha già ridotto in cenere circa 1800 ettari . Già diversi comuni evacuati Le fiamme " fanno ..."È unmolto complicato", avvertiva in mattinata il presidente regionale delle, Fernando Clavijo. "È un rogo attualmente fuori controllo e con grande forza", aggiungeva poche ore dopo,...

Canarie, le immagini dell'incendio boschivo sull'isola di Tenerife: 4 villaggi evacuati RaiNews

