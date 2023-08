Canada | incendi nel nordovest del paese

(Di giovedì 17 agosto 2023) I residenti dei Northwest Territories inhanno lasciato l'area per l'avvicinarsi degliboschivi con le fiamme che lambiscono le strade. Il rogo è in un'area di 16 chilometri a nordest di Yellowknife e gli abitanti delle zone più a rischio della cittadina da 20mila abitanti sono stati invitati a lasciare l'area.

