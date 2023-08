(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – Una 'casa' unica per la distribuzione farmaceutica in. Firmato oggi, davanti al notaio, l’atto costitutivo della società consortile per la gestione dell’Hub che curerà ladi farmaci e dispositivi medici su tutto il territorio campano, voluto per rispondere ad una migliore razionalizzazione del servizio in Regione. Federfarma nazionale, Federfarma, Assofarm, Adf, Federfarma Servizi e Cef hanno siglato ieri pomeriggio il protocollo d’intesa che stabilisce i termini generali per la costituzione del Consorzio che gestirà l’Hub allocato presso il magazzino Cef di Nola. Crescenzo Cinquegrana (della Società Guacci, azienda associata Adf) è il presidente della società consortile cui partecipano tutti iintermedi operanti in ...

Crescenzo Cinquegrana (della Società Guacci, azienda associata Adf) è il presidente della società consortile cui partecipano tutti i distributori intermedi operanti in, in quota ...... da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione,il Fondo Reddito Energetico da 200 ... Sono infatti destinatari dell'80% delle risorse le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,, ...Ancor di più i Consorzi possono essere degli elementi trainanti per la, visto il discreto numero di DOP, IGP e STG riconosciute".

Campania, nasce Hub unico regionale distributori per gestire logistica Adnkronos

Una 'casa' unica per la distribuzione farmaceutica in Campania. Firmato oggi, davanti al notaio, l’atto costitutivo della società consortile per la gestione dell’Hub che curerà la logistica di farmaci ...Il difensore ex Flamengo e Bragantino nasce centrale ma è pronto anche a giocare a sinistra: "Se serve all'occorrenza - conferma - ci sono per la fascia sinistra, ma amo giocare centrale. Con il ...