Calendula per la pelle di viso e corpo | le sue proprietà lenitive e calmanti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Originaria del Mediterraneo, la– oOfficinalis – è una pianta dalla storia millenaria. Nel Medioevo, infatti, questa pianta erbacea era utilizzata per colorare formaggi e burri, mentre durante la Guerra Civile Americana i suoi petali venivano usati per curare le ferite. Un fiore dall’importante significato più spirituale: nella cultura Indù, infatti, laorna statue e templi, mentre Aztechi e Maya offrivano il fiore in sacrificio. Le civiltà antiche, inoltre, sfruttarono anche lebenefiche dellaper la. Gli Antichi Egizi, ad esempio, erano convinti del potere ringiovanente della pianta. Utilizzata anche nella medicina ayurvedica e quella tradizionale cinese, ladeve il suo nome al latino kalendae, ...

Dopo aver amalgamato tutto con la frusta, si applica il composto su viso, collo e décolleté circa mezz'ora. Poi si risciacqua con acqua fresca. Burro di karitè, calendula e miele in skincare ... titolata in polisaccaridi, favorisce la rigenerazione della cute danneggiata e desquamata. Contiene estratto di aloe, estratto di calendula e vitamina E.

Calendula: le proprietà lenitive e calmanti della calendula per la cura della pelle di viso e corpo, anche se sensibile e stressata ...Sono consigliati, ad esempio, l’Aloe vera o la Calendula, così come creme a base di idrocortisone, anestetici locali (lidocaina o pramoxine) o antistaminici. Per il prurito della pelle si consiglia ...