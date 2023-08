Calderone | “Salario minimo? Ecco cosa dice l’Unione Europea”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il ministroin un’intervista a ‘Libero’ è tornato sulribadendo che la posizione del governo è molto simile al. Ilcontinua ad essere al centro del dibattito politico. Nonostante l’incontro avvenuto poco prima di Ferragosto, le posizioni di maggioranza e opposizioni sul tema sono completamente differenti. E l’argomento è stato affrontato dal ministroin un’intervista rilasciata a Libero. Il ministrointervistato da ‘Libero’ – Notizie.com – © Ansa“La commissione negli ultimi giorni ha ricordato che l’obiettivo in materia dideve essere quello di adeguarlo e non imporlo con una legge – ha sottolineato il ministro ...

boccia ilminimo Il risveglio delle opposizioni sopite viene attaccato da tutti i lati: sia da destra sia da sinistra. Da una parte l'esecutivo, contrario alminimo legale, ...minimo,: l'Italia ha un livello di contrattazione nazionale molto esteso Il ministro del Lavoro: l'importante non è fissare un numero ma fare in modo che oggi i salari in Italia ...... Marina: "La questione del lavoro povero ha una prospettiva più ampia di quella delminimo - dice al Qn - La proposta di coinvolgere il Cnel va in questa direzione: agiremo ...

“Più danni che benefici”. Calderone smaschera le opposizioni sul ... ilGiornale.it

Il ministro del Lavoro smonta la proposta giallo-rossa: "Il salario minimo Più danni che benefici". E aggiunge: "Il vero nodo è la produttività" ...ROMA (ITALPRESS) – “Per noi c’è certamente la priorità di incidere sul lavoro povero, purchè si abbia chiara la necessità di non ...