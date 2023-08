Calciomercato Sampdoria | c’è l’accordo per Sebastiano Esposito! I dettagli

(Di giovedì 17 agosto 2023): accordo raggiunto con l’Inter perEsposito. Idell’affare per l’attaccante Laha finalmente trovato l’attaccante che si contenderà il posto con Antonino La Gumina e Manuel De Luca. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha raggiunto un accordo definitivo con l’Inter perEsposito. Operazione conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A della squadra allenata da Andrea Pirlo. Il calciatore classe 2002, l’anno scorso in prestito al Bari, nelle prossime ore sarà a Genova per sottoporsi ai test medici di rito.

Lasciare campo libero alla concorrenza locale - il Genoa - peserebbe sul futuro e sarebbe un affronto per le ragazze che giocano e per quelle che tifano. Last but not least, irritare il ...- TUTTE LE NOTIZIE DITabelloneSerie A 2023/24: ... Orsolini durante- Bologna Credit Foto Getty Images Giovanni Fabbian - Frosinone: stallo Stando ...Commenta per primo Laha chiuso l'accordo per Sebastiano Esposito dell'Inter . L'attaccante ex Bari torna dunque in Serie B dove si aggiungerà alla rosa di Andrea Pirlo per provare a centrare la promozione nella ...

Calciomercato Sampdoria: il Catanzaro ha preso una decisione su Stoppa Samp News 24

“Bambole, non c’è una lira”. Sbrigativamente la battuta a mo’ di epitaffio calza a pennello per il probabile l’addio forzato della Sampdoria Women al campionato di serie A. Una rinuncia preannunciata ...Calciomercato, interesse dello Stoke City per l’algerino Leris della Sampdoria: contatti già avviati Si ritorna a parlare di cessioni in casa Sampdoria. Dop ...