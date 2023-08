Calciomercato Milan | sondaggio per Kean della Juventus

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il mese di agosto ha già catturato l’attenzione dei tifosi con nuove trattative dal risultato inaspettato e talvolta con finali inimmaginabili. Ma ciò che accomuna tutte le pratiche in quest’infuocata finestra temporale, è l’obiettivo di rafforzare il proprio team in ogni settore. A tale mantra non si sottrae ildelche si sarebbe focalizzato non soltanto sul duo Broja-Ekitike, ma anche sulla punta centraleMoise. Un rinforzo in attacco, sbloccherebbe un equilibrato col turn over con Olivier Giroud. Ma chi ha più chances di raggiungere la corte del mister Stefano Pioli? Scopriamo insieme i dettagli delle trattative.: laaccetta? Il ...

Il, dopo aver ingaggiato alcuni rinforzi per il centrocampo, ha deciso di mandare De Ketelaere in prestito all'Atalanta, con l'obiettivo di farlo maturare ulteriormente a livello professionale. ...Il Fener si è mosso sino a 7 milioni (a condizione che il pagamento venga rateizzato) con ilche, invece, continua a sparare alto, passando da una richiesta iniziale di 10 e salendo verso i 12 -......per ripassare tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato, ... CHARLES DE KETELAERE all' ATALANTA (dal) Il trequartista belga si trasferisce dalall'...

Ancora occhi sul calciatore del Milan. In casa rossonera c’è una nuova minaccia: il club è pronto a presentare l’offerta. Il Milan lavora sodo in vista del debutto stagionale ormai prossimo. Pioli, in ...Ospite di Sky Calciomercato L'Originale, Lorenzo Minotti ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juventus: "Kean al Milan Non ha le caratteristiche di Giroud e del centravanti, ...