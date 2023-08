Calciomercato Milan – Koulierakis | i rossoneri ora fanno sul serio

Commenta per primo Non solo Armando Broja, ilsul suo taccuino per il nuovo centravanti ha appuntato anche il nome di Hugo Ekitike , classe 2002 del PSG. Secondo quanto riportato da Tuttosport , i parigini non aprono ancora al prestito. In ...... con i nerazzurri che si sono fatti preferire al Napoli campione d'Italia, al rinnovatoe alla Juventus che senza le Coppe punterà tutto sul campionato. Con ilancora aperto e con ...Origi (LaPresse) -.itDall'Inghilterra, infatti, trapela l'indiscrezione secondo cui anche l'Al - Fateh si sarebbe aggiunto nella corsa all'attaccante del. Allenata dall'ex tecnico ...

Blog Calciomercato.com: Oramai è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo in questo calciomercato che sta vedendo un monopolio massiccio portato avanti con ...All’indomani della vittoria della Supercoppa europea contro il Siviglia, il Manchester City si conferma al top tra i club europei. Secondo il nuovo rapporto annuale redatto da Football Benchmark e ...