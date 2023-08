Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Il Diavolo fa sul serio per Pellegrino”

(Di giovedì 17 agosto 2023)riferiscono come ilstarebbe facendo sulper l'ingaggio di Marcodal Platense

L'Inter sulle tracce di Benjamin Pavard, secondo le ultime notizie di. La società nerazzurra ha acceso i riflettori sul centrale francese del Bayern Monaco, ... dopo la partenza di...Commenta per primo Il futuro di Lorenzo Colombo continua a tener banco in casa. Sull'attaccante, rientrato dal prestito al Lecce, c'è forte il pressing di Genoa e Cagliari. Una decisione è attesa a breve.La zona Champions che sarà completata dae Juventus. In Europa League ci andranno Lazio e ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Il Damac allenato dall'ex Milan Cosmin Contra, con Ceesay - lo scorso anno al Lecce - schierato al centro dell'attacco, non va oltre il 2-2 interno con l'Al Riyadh: ospiti avanti di due reti ...A sorpresa Ansu Fati potrebbe 'sbarcare' in Serie A in questo calciomercato. Il Barcellona è pronto a dire di sì.