Calciomercato Milan – Dalla Francia | “Ekitike ha scelto dove vuole giocare”

Nella giornata di oggi ilha infatti sostenuto un allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera , ma tra i giocatori impegnati in questa seduta non è comparso Saelemaekers . A ...Sfumata la pista Samardzic, è arrivato il momento per Marotta e Ausilio di regalare a Simone Inzaghi il tanto aspettato e desiderato braccetto difensivo , il sostituto, in sostanza, diSkriniar ...La redazione di.com si è spaccata fra la conferma del Napoli, con il peso dello ... Poca fiducia nella Roma e nella Fiorentina, tanta nel mercato delmentre divide quello della Lazio ...

Kean, Giroud e Singo: mercato Milan, le ultime di oggi Pianeta Milan

Un'alta corte brasiliana ha stabilito che l'ex stella del calcio Robinho ha 15 giorni di tempo per impugnare la richiesta dell'Italia di eseguire ...L’altro profilo, monitorato anche dal Milan come nel caso del ventunenne franco-camerunense, è quello di Armando Broja, classe 2001 scuola Chelsea e già stabilmente nel giro della nazionale albanese.