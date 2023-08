Calciomercato Milan – Centrocampista | chi può arrivare se parte Krunic

(Di giovedì 17 agosto 2023) In questi ultimi giorni diilè concentrato su difesa e attacco. Ma se partisse Radeopererà anche in mediana

5 Secondo i media turchi Rade Krunic avrebbe raggiunto un accordo quadriennale con il Fenerbahce. Manca, però, quello tra il club turco e il...presto ilcon la formula del prestito per trovare maggiore spazio e confermarsi in serie A dopo l'ottima stagione al Lecce. In prima fila c'è il Cagliari come anticipato da.com e ......gallery %s Foto rimanentiInter, Lazio e Roma: quattro colpi ufficiali Inter, Arnautovic è nerazzurro. Nuova avventura in Serie A per Charles De Ketelaere: il belga lascia ile ...

Milan su Kean, sondaggio con la Juventus. Le news di calciomercato Sky Sport

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...'Sky Sport' riferisce che, con un Singo ormai spedito in direzione Monaco, il Torino starebbe pensando al ritorno di Lazaro. Contatti avviati ...