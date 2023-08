Calciomercato Juventus | Szczesny | “Resto finché mi vogliono”

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – "Ho detto più volte chelami vorrà, resterò lì. Non tengo conto delle voci. So che sono e sarò un giocatore della. A meno che non mi vogliano. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Miqui per difendere la porta della". Il portiere della, Wojciech, giura amore al club bianconero e si chiama fuori dalanche in caso di news relative ad una ricca offerta dall'Arabia Saudita. "Ho già molti soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta dellaè la sfida più bella che posso darmi", aggiungeall'emittente polacca Tvp Sport. Il 33enne portiere parla poi dell'esclusione della ...

Cogliamo l'occasione per ripassare tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato, NEWS E TRATTATIVE LIVE LUCA PELLEGRINI alla LAZIO (dalla) Il terzino ...Il portiere della, Wojciech Szczesny, giura amore al club bianconero e si chiama fuori dalanche in caso di news relative ad una ricca offerta dall'Arabia Saudita. "Ho già ...è incerto: al momento lanon ha ancora trovato la quadra per strappare il capitano del Sassuolo al club neroverde. ... - TUTTE LE NOTIZIE DITabellone...

Calciomercato Juve, tre nomi per il centrocampo: lui è in cima alla lista Juventus News 24

Lukaku via gratis, il nuovo interesse potrebbe portare all'addio del colpo che la Juventus ha messo nel mirino. Ecco dove potrebbe andare il belga ...Cristiano Giuntoli sta per piazzare gli ultimi colpi in questo calciomercato in uscita dalla Juventus. Resta solo Bonucci insieme a Frabotta e Pjaca sulla lista del ds bianconero.