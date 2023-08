Calciomercato Juventus | Szczesny | “Resto finché mi vogliono”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il portiere bianconero: "Arabia Saudita? Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta dellaè la sfida più bella" “Ho detto più volte chelami vorrà, resterò lì. Non tengo conto delle voci. So che sono e sarò un giocatore della. A meno che non mi vogliano. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Miqui per difendere la porta della”. Il portiere della, Wojciech, giura amore al club bianconero e si chiama fuori dalanche in caso di news relative ad una ricca offerta dall’Arabia Saudita. “Ho già molti soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta dellaè la sfida più bella che ...

Il portiere della, Wojciech Szczesny, giura amore al club bianconero e si chiama fuori dalanche in caso di news relative ad una ricca offerta dall'Arabia Saudita. "Ho già ...FC ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la S. S Lazio per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca ...Pellegrini - Lazio, quanto incassa la Juve "Football Club S.p. A. comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio S.p. A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito ...

Calciomercato Juve, tre nomi per il centrocampo: lui è in cima alla lista Juventus News 24

Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus”. Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, giura amore al club bianconero e si chiama fuori dal calciomercato anche in caso di news relative ...La notizia era ormai nell'aria da tempo e mancavano soltanto gli annunci ufficiali che sono puntualmente arrivati. Juventus e Lazio hanno trovato l'accordo per la cessione… Leggi ...