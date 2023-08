Calciomercato | Inter Piace Pavard | cercato anche dal ManUtd

(Di giovedì 17 agosto 2023) Per "L'Equipe" il club nerazzurro è pronto a trattare col Bayern Monaco. PARIGI (FRANCIA) - Benjaminè sempre più nel mirino dell'. Lo riporta "L'Equipe", precisando che il terzino francese, 27enne, legato al Bayern Monaco, con contratto in scadenza nel 2024, è adesso al centro di una ve

Ho deciso di farlo ora poiché avverto nettamente che il nostroestivo, sotto sotto, ... L'è incompleta. L'è tutto fuorché la favorita alla vittoria. L', in questa stagione,...Già interessata al transalpino lo scorso inverno, l'potrebbe presentare a breve un'offerta al Bayern Monaco per ottenere il cartellino del giocatore. I Red Devils, invece, prima di muoversi in ......1001.00 2500.00 *Le quote sono soggette a variazioni Gli scommettitori hanno indicato l'come ... Con ilancora aperto e con i petroldollari dell'Arabia Saudita che tentano i nostri ...

Inter, il nodo Correa e l'attacco low cost: c'è un nome caldo se parte il Tucu La Gazzetta dello Sport

L'Inter di Inzaghi cerca nuovi colpi dal calciomercato e Marotta avrebbe messo nel mirino due giocatori per rinforzare la rosa nerazzurra ...Per 'L'Equipe' il club nerazzurro è pronto a trattare col Bayern Monaco.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Benjamin Pavard è sempre più nel mirino ...