Calciomercato Como | un colpo dalla Serie A per la promozione

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sembra essere passata una eternità, ma sta tornando lacadetta. Come ogni anno, da qualche tempo, il campionato ricomincia prima della fine del mercato. Questo favorisce la possibilità di migliorarsi in corsa, ma potrebbe anche permettere a qualche squadra di arrivare impreparata al primo appuntamento stagionale. I lariani stanno, infatti, cercando di farsi trovare pronto per poter ambire almeno ad un posto playoff in questa annata, dopo essere finito a sole due lunghezze dalle sei che si sono sfidate per l’ultimo posto diA. Ildelè incentrato sull’acquisto di giocatori funzionali al progetto, con qualchea sorpresa in grado di alzare il livello tecnico. Ildeldel ...

Occasione ghiotta per iniziare a sbloccarsi in campionato nel match casalingo con il. Adrian ... Tra i nomi più interessanti di questodi B, Francesco Pio Esposito proverà a guidare ...NECESSITA' PUNTA - Sembra ormai un ritornello nelle ultime settimane ma dopo la cessione ufficiale di Ceesay e le carenze sotto porta viste contro il, confermate anche dallo stesso D'Aversa, ...Commenta per primo Lecce -1 - 0 Falcone 5,5 Gendrey 6 Baschirotto 6 Pongracic 6 Gallo sv (15'pt Dorgu 6,5 ) Rafia 6 (28'st Blin 6 ) Ramadani 6 Gonzalez 6,5 Almqvist 7 (38'st Burnete sv ) Strefezza 6 (28'st Corfitzen 6 ) ...

Lecce-Como 1-0: il tabellino | Altri campionati Italia | Calciomercato ... Calciomercato.com

Lorenzo Venuti e Antonio Gallo salteranno la prima al via del Mare contro la Lazio. Appare scontata l'assenza dei due difensori del Lecce per la gara inaugurale della stagione 2023/2024, che ancora no ...Alle tantissime conferme di chi ha rinnovato la tessera dell’anno scorso si sono aggiunte un buon numero di persone che l’hanno acquistata per la prima volta o magari dopo qualche anno: il venduto è ...