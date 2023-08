Calciomercato | colpo in Serie A | arriva subito dalla Francia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le big d’Italia si sono svegliate in questi giorni infuocati di agosto. Colpi a non finire inA:a centrocampo, è lui l’innesto di qualità La… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Giuntoli molto attivo sul mercato, adesso, potrebbe cedere ben quattro giocatori bianconeri: tutti i dettagli delle operazioni. Sembra che Giuntoli, il direttore sportivo della Juventus, stia ...Da domani e fino a domenica sera il discorso potrebbe cambiare perché ilè in ... Unalla Corvino, insomma. Ecco allora che Mendy del Caen, Serie B francese, supera i limiti imposti ...In attesa che si liberi la strada che dovrebbe portare Spalletti alla guida della Nazionale, non può passare in secondo piano il tradimento di Mancini, capace di battere in unsolo l'ex ...

Inter, anche il colpo in difesa diventa un problema: le ultime su Tomiyasu e Chalobah Calciomercato.com

L'Inghilterra rimane un paese amaro per la Fiorentina di Commisso: dopo Castrovilli è sfumato un altro colpo. La situazione.Peggio di Lukaku e di Sacchi. In attesa che si liberi la strada che dovrebbe portare Spalletti alla guida della Nazionale, non può passare in secondo piano il tradimento di Mancini, capace di battere ...