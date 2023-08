Calciomercato | Bayern Tuchel ' Pavard? Non abbiamo ricevuto offerte'

Pavard, arrivato alnell'estate del 2019 dopo tre stagioni allo Stoccarda, non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto col club tedesco che dal prossimo anno rischia di perderlo a ...Juventus, i bianconeri guardano anche al futuro e hanno messo nel mirino un giovane delMonaco: sfida in Serie A Non guarda solamente alla Prima Squadra la Juventus . O per meglio ...... che si è recentemente congedato dal Tottenham con un bottino di 213 gol in Premier - secondo miglior marcatore assoluto alle spalle solo di Alan Shearer - per tentare l'avventura alMonaco. E ...

Calciomercato Napoli, altra operazione stupefacente con il Bayern Monaco: tutti i dettagli Sport News.eu

'Finché la situazione non cambia contiamo su di lui' MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il futuro di Benjamin Pavard non è ancora ...La farsa dei calciatori che fanno professioni di fede per la squadra in cui giocano e poi l'anno dopo volano come mercenari da chi gli offre ingaggi da ...