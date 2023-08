era la mia scelta, volevo tornare. Sono davvero felice e spero di vivere una grande stagione - ha detto l'attaccante croato - Londra è bella, però per meè meglio, c'è un clima ...Wilfried Singo lascia la Serie A e il. Il club granata comunica di aver ceduto al Monaco, a titolo definitivo, l'esterno ivoriano. ' Tutto ilringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera' , si legge nella nota. Cresciuto nel ...30 in trasferta contro il. Al Cagliari mancheranno Lapadula, Rog e Mancosu. Quasi certo il forfait di Pereiro e Desogus, ancora alle prese con il personalizzato. In crescita Jankto e ...

Calcio: Torino. Vlasic 'Felice di tornare, con Cagliari sarà difficile' Tiscali

"Con il Toro avevo una sorta di patto, era la mia unica opzione: il club vuole alzare l'asticella, secondo me è sulla strada giusta": ...Il Cagliari, prossimo avversario del Torino lunedì prossimo, ha annunciato l'acquisto di Matteo Prati, arrivato a titolo definitivo dalla Spal. Il centrocampista, classe 2003 ...