Ora è ufficiale: il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo Matteo Prati. Arriva dalla Spal, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2028. Nato il 28 dicembre 2003 a Ravenna, è cresciuto nella squadra della sua città

Calcio: Prati al Cagliari a titolo definitivo sino al 2028 Agenzia ANSA

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati che si trasferisce dalla Spal e ha firmato un contratto che lo ...Con una nota ufficiale la SPAL comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Prati. Per il ...