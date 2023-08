(Di giovedì 17 agosto 2023) Prosegue il percorso di avvicinamento dellaal match di domenicala. Per la prima trasferta della stagione Sousa deve fare i conti con l'in: Pirola è out, ...

ITALIANO - 'Ilitaliano è famosoessere di alto livello, c'è un campionato di qualità, difensivo, una caratteristica che aiuta noi difensori a sceglierlo'. GARCIA - 'Sto studiando ...... che a soli 21 anni è già uno dei volti da copertina deldi Sua Maestà: elemento di spicco della nazionale di Southgate e ovviamente dell'ambiziosissimo Arsenal di Arteta.lui, come...Nei prossimi giorni verrà deciso chi lo affiancherà: Luvumbo è in gran forma, ma il mister potrebbe utilizzarlo a partita iniziatala sua capacità di 'spaccare' il gioco. L'altro candidato è l'ex ...

Calcio: per la Salernitana emergenza difesa contro la Roma Agenzia ANSA

Il centrocampista polacco, così, sarà a disposizione di Rudi Garcia per la prossima stagione. Adesso il club lavorerà per il rinnovo di contratto. Un’operazione, questa, slegata dall’eventuale arrivo ...Il baby centrocampista cresciuto a Leicester è stato ingaggiato dai campioni d'Europa. La stampa inglese gli affibbiato un soprannome impegnativo: "The talent" ...