Calcio | Gasparri | ' Figc non può pagare per scelte di Spalletti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Quella diè certamente una scelta di qualità per la Nazionale di. Credo però che la Federnon possa e non debba accollarsi il costo degli impegni che ha sottoscritto. È lui che ha stranamente deciso di non allenare più il Napoli dopo aver vinto lo scudetto. È lui che per sottrarsi agli impegni contrattuali ha sottoscritto un accordo che lo impegna a versare tre milioni di euro circa in caso di un qualsiasi impegno nell'anno in cui lui, non altri, ha chiesto di poter rimanere fermo, nonostante l'impegno contrattuale con il Napoli di De Laurentis. Non si può immaginare che sia laper ledi". Lo dichiara in una nota Maurizio, senatore di ...