Calcio | Fiorentina A Nico Gonzalez la 10 | a Beltran la 9

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Decisi i nuovi numeri di maglia in casa viola, a Castrovilli la 17. FIRENZE - La, attraverso il proprio canale YouTube, ha ufficializzato i numeri di maglia dei calciatori della prima squadra maschile, guidata da Vincenzo Italiano, per la stagione 2023-2024. Novità importante per alcuni s