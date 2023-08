Calcio | Cajuste | ' un onore essere al Napoli e giocare nella squadra campione d' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023), 17 ago. - (Adnkronos) - "Per me è un grandeal. Giocod'e un Club che ha una grandissima storia". Così il nuovo centrocampista delJensin conferenza stampa nel giorno della propria presentazione. "Possoin diverse posizioni -aggiunge il 24enne svedese-. Possosia interno che mezzala più avanzata. Deciderà il mister quale sarà la collocazione migliore per me e per la. Il mio obiettivo è quello diper lae per aiutare i miei compagni". Perpossibile debutto già dopodomani a Frosinone ...