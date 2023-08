Calcio | Atalanta; Toloi e Palomino a rischio per il Sassuolo

Rafael Toloi e José Palomino sono a rischio per l'in vista della prima di campionato in casa del Sassuolo. I due difensori nella sessione mattutina sul campo a Zingonia si sono ancora allenati individualmente. Il capitano italobrasiliano sta ...... gli ingaggi dei giocatori in Serie A per la stagione 2023 - 2024 Da aggiungere che per molti c'è la variabile dei bonus che possono far aumentare lo stipendio anche del 20%Demiral (2), ...E qui è giusto chiamarsi in causa, noiitaliano , che abbiamo il merito di aver convinto ... Insomma per chiudere c'è da dire che l'ha messo a segno una grandissima plusvalenza cedendo ...

L’amministratore delegato del Monza, sfumato un colombiano, ha puntato gli occhi sull’altro: ce la farà Dopo il no per Duvan Zapata, il Monza ci riprova col connazionale Luis Muriel. L’amministratore ...Un giocatore e il mister da una parte, un giocatore e basta dall’altra: col Sassuolo si parte dalla conta degli squalificati Che cosa accomuna Ruan Tressoldi, Nicolò Cambiaghi e Gian Piero Gasperini