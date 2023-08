Calcagno | su Bonucci un’uscita incomprensibile È un ex da anni | se non se n’è accorto è per colpa di chi lo paga | Primapagina

(Di giovedì 17 agosto 2023) 2023-08-17 08:05:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Conosco personalmente Umberto, presidente dell’Associazione italiana calciatori, il sindacato dei giocatori. So quanto sia serio e scrupoloso, so che ha giocato a calcio a livello professionistico e che ha pure allenato in ottimi club. Da presidente Aic e consigliere federale conosce bene le norme, le rispetta e le fa rispettare. Perciò ho letto con molta perplessità, l’intervista all’Ansa nella quale ha difesoe attaccato la Juventus. Intendiamoci: farlo è nel pieno del suo diritto e dovere professionale, quel che sconcerta sono sia le motivazioni, sia i toni. Ascolta “, su...

... è stato di gran lunga il peggiore in campo Davvero pensa che l'ex ct Mancini (o adesso chi per lui) avrebbe continuato a chiamarlo in Nazionale Caroha chiuso la sua carriera da ...Devo tuttavia ammettere che quelle del suo successore Umbertoriescono addirittura a ... disturbato - meglio: sconvolto - dal trattamento riservato dalla Nuova Juve a("calpestata la ...STORIE CRIPTICHE - Primaha ricondiviso nelle sue storie le parole diche ha preso la sua parte contro la Juventus sottolineando non solo la 'necessità di un reintegro', ma anche 'i ...

Bonucci, la Juventus risponde a Calcagno: "Operato corretto coi nostri tesserati" Fcinternews.it

Conosco personalmente Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione italiana calciatori, il sindacato dei giocatori. So quanto sia serio e scrupoloso, so che ha giocato a calcio a livello professioni ...Ho sempre faticato a capire le poche azioni e le numerose omissioni dell’Associazione Calciatori di Damiano Tommasi, da oltre un anno sindaco di Verona. Devo tuttavia ammettere che quelle del suo succ ...