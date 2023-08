Ora è: ilha acquistato a titolo definitivo Matteo Prati. Arriva dalla Spal, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2028. Nato il 28 dicembre 2003 a ...l'acquisto di Matteo Prati: un regista di lusso per Ranieri in serie A. Finalmente il gioiellino della Spal approda alla corte rossoblù, appena 19 anni per passare alla storia come ...E basta una semplice ricerca nell'osservatoriodel Governo sul monitoraggio dei prezzi ... Tornando su, 2,1 euro nella zona di Genneruxi e 2,16 a Pirri, nella centralissima via Italia.

Cagliari, UFFICIALE: ecco Prati, prezzo record dalla Serie C Calciomercato.com

Con una nota ufficiale la SPAL comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Prati. Per il ...CAGLIARI. Ora è ufficiale. Matteo Prati è un nuovo giocatore del Cagliari. È il club ad annunciare oggi, 17 agosto, l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...