Cadavere in mezzo al mare a Fregene | l’ombra della criminalità organizzata dietro l’omicidio

(Di giovedì 17 agosto 2023) Fiumicino – Indagini a 36o gradi per far luce sulle tante ombre che avvolgono il ritrovamento deltra le onde del. Il corpo è staro ritrovato la mattina di Ferragosto al largo di, a circa sei miglia dalla costa. Ilè stato segnalato da un diportista che ha dato l’allarme alla Capitaneria di Porto (leggi qui). L’ipotesi omicidio Per gli inquirenti prende sempre più piede l’ipotesi omicidio. Escluse infatti le cause naturali del decesso, visto che il cranio presentava una frattura compatibile con il contatto con un corpo contundente. Gli investigatoriCompagnia dei Carabinieri di Ostia, oltre che sull’esame del Dna dell’uomo, dall’apparente età fra i 50 e 60 anni, si stanno concentrando anche su un tatuaggio sul braccio, elementi che ...

Il ritrovamento delè avvenuto poco dopo mezzogiorno edi oggi 17 agosto in un'area condominiale in via San Massimo. La vittima non è ancora stata identificata. Stando a quanto si ...Nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, è stato trovato ildi una donna. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo mezzogiorno edi oggi 17 agosto in un'area condominiale in via San Massimo. La vittima non è ancora stata identificata. Stando a ...E' giallo attorno alrinvenuto ieri nelle acque al largo di Fregene. L'uomo, che potrebbe ... Rimane un mistero come sia finito inal mare, completamente vestito. Non si esclude che possa ...

Cadavere in mezzo al mare a Fregene: l'ombra della criminalità ... Il Faro online

Il cadavere di una donna è stato trovato intorno alle 12.30 nel bagagliaio di un’automobile parcheggiata in un garage di via San Massimo, a Piano di Sorrento (Napoli); secondo le prime risultanze sare ...Sono a tutto campo le indagini per risalire all’identità dell’uomo, di circa 50-60 anni, il cui corpo è stato recuperato ieri al largo in mezzo al mare tra Fiumicino e Fregene. Il cranio presentava ...