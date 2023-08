Cadavere di una donna nel bagagliaio di un’auto | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 45 minuti fa i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno rinvenuto ildi unaancora non identificata compiutamente. Era neldi, parcheggiata in un’area condominiale in Via San Massimo.in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.