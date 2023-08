Cadavere di una donna nel bagagliaio di un' auto a Sorrento | è stata accoltellata Anna Scala aveva denunciato l' ex per stalking

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ildi unaè stato ritrovato all'interno deldi un'a Piano di, in provincia di Napoli. Si tratta di, 56 anni, originaria di Vico...

È mistero attorno aldidonna rinvenuto nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale con il portellone posteriore aperto e il ...E' quanto racconta - intestimonianza raccolta dall'agenzia Ansa -condomina del complesso di palazzine dove è stato trovato ildella donna....Amara annunciano che Sevda avvertirà l'uomo di un possibile depistamento dell'omicidio visto che l'assassino potrebbe aver inscenatorapina come dimostrerà l'assenza dei gioielli dal. ...

Trovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere di una donna Agenzia ANSA

Femminicidio a Piano di Sorrento: nella giornata odierna, 17 agosto, è stato trovato il cadavere di una donna nel bagagliaio di un’auto. Sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento a rinvenir ...Lampedusa , 17 ago. (askanews) – Lampedusa, 17 ago. (askanews) – Cadavere ritrovato al largo di Lampedusa. Una motovedetta della guardia di finanza, infatti, impegnata nel pattugliamento della costa, ...