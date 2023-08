Cadavere di una donna nel bagagliaio di un' auto a Sorrento | è stata accoltellata Anna Scala | 56 anni | aveva denunciato l' ex per stalking

Ma chi è la signora trovatanel baule Al momento la vittima non è stata ancora ... A consentire la macabra scoperta è statatelefonata al 112 intorno a mezzogiorno da parte di un ...È mistero attorno aldidonna rinvenuto nel bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale con il portellone posteriore aperto e il ...E' quanto racconta - intestimonianza raccolta dall'agenzia Ansa -condomina del complesso di palazzine dove è stato trovato ildella donna.

Trovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere di una donna Agenzia ANSA

Cadavere di una donna nel bagagliaio di un’auto a Piano di Sorrento metropolisweb Il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all’interno del… Leggi ...A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominia ...