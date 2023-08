Cadavere di donna nel bagagliaio di un' auto vicino Sorrento

(Di giovedì 17 agosto 2023) AGI - Ildi unaè stato trovato dai carabinieri intorno alle 12.30 neldi un'a Piano di, nel Napoletano. L'era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Il cofano della vettura era aperto e il corpo era visibile dall'esterno. Evidente anche la fuoriuscita di sangue, non si esclude causate da ferite d'arma da taglio. A telefonare al 112 per dare l'allarme, un cittadino che ha probabilmente visto il corpo nell'. I carabinieri stanno raccogliendo e analizzando immagini da telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando testimonianze. Proprio dall'ascolto di testimonianze sono emersi primi elementi nelle indagini dei carabinieri. Alcuni testimoni, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbero raccontato ...

Ildi unaè ritrovato questa mattina in un'auto parcheggiata in una zona condominiale. Il macabro ritrovamento è stato fatto a Piano di Sorrento , in provincia di Napoli. Il condominio ...Il corpo è stato avvistato da un uomo che ha allertato gli uomini del 112, i quali hanno ritrovato ildellanascosto nel vano, con lo sportello lasciato aperto : 'Il bagagliaio era ...Il corpo dellapresentava alcune ferite d'arma da taglio sulla schiena ed era riverso dentro il bagagliaio di una vettura. Ildeve ora essere ispezionato dal medico legale. A segnalare ...

Trovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere di una donna Agenzia ANSA

A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominia ...Poche decine di secondi di ritardo e l''ennesimo femminicidio non è stato evitato. Infatti uno dei residenti del parco dove e' avvenuto l'omicidio ha ...